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Медведь разорвал салон автомобиля, припаркованного рядом с домом

UPI: в США медведь забрался в автомобиль и разорвал салон

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Caroline Weiss/MTN News

В США медведь разорвал салон автомобиля женщины, который она припарковала рядом со своим домом, пишет UPI.

Эми Труэтт из Монтаны столкнулась с экстраординарной ситуацией, когда ее пикап оказался в состоянии полного беспорядка после того, как в машину залез медведь. Женщина вспоминает, что проснулась ночью от лая собак, а, выйдя на улицу, обнаружила разбитое окно и включенные стоп-сигналы автомобиля.

По ее словам, медведь, вероятно, залез в машину, открыв дверь, но паниковал, когда она закрылась за ним. Салон пикапа был сильно поврежден, а на кузове остались отпечатки лап хищника. Специалист по медведям Джейми Джонкель отметил, что животное, скорее всего, не имело злого умысла.

Скорее всего, считает эксперт, зверь просто проявил любопытство, так как внутри автомобиля не было даже еды.

Ранее ученые нашли в белых медведях новую опасность для людей.

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