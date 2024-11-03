Пьяный россиянин влетел на авто в церковь и попал на видео

В Брянской области пьяный автомобилист влетел на церковь. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Брянск».

«В Белых берегах машина пролетела сквозь забор и врезалась в церковь», — говорится в публикации.

На видео показано, что автомобиль заехал прямо на крыльцо перед входом в церковь. По предварительным данным, водитель был пьян.

До этого очевидцы сняли на видео последствия массовой аварии на Москворецкой набережной в столице. Кадры опубликовали в соцсетях.

На них видно, что в ДТП сильно пострадал автомобиль Honda и такси. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, он находился в такси.

Из-за ДТП движение было затруднено на столичной Москворецкой набережной.

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