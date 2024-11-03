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На видео попали последствия массового ДТП на Москворецкой набережной

Появилось видео с последствиями массового ДТП на Москворецкой набережной

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Очевидцы сняли на видео последствия массовой аварии на Москворецкой набережной в столице. Кадры опубликовали в соцсетях.

На них видно, что в ДТП сильно пострадал автомобиль Honda и такси. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, он находился в такси.

До этого прокуратура Центрального округа раскрыла обстоятельства массовой аварии, которая произошла на Москворецкой набережной.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами», — заявила она.

Из-за ДТП движение было затруднено на столичной Москворецкой набережной в Москве.

Ранее появилось видео тотальной аварии новенького Mitsubishi из автосалона.

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