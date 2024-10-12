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Баллоны с газом взорвались в автомобиле Renault в Ленинградской области

В Ленинградской области в автомобиле Renault взорвались баллоны с газом

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Ленинградской области в автомобиле взорвались газовые баллоны во время ремонта, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент произошел в поселке Лебяжье, машина была припаркована у дома.

По его данным, в автомобиле в момент взрыва находился сварщик, он не выжил. Автомобиль принадлежал его жене. По предварительным данным, взрыв и пожар произошел в момент ремонта автомобиля из-за несоблюдения техники безопасности.

На кадрах видно, что машина в результате возгорания оказалась полностью уничтожена огнем, у нее оторвана задняя часть крыши.

До этого в Подмосковье на трассе «Балтия» произошло столкновение двух грузовиков. Один из них опрокинулся, заблокировав движение по двум полосам, у другого разбита кабина.

Ранее в Алтайском крае ограничили движение автобусов на пяти трассах из-за непогоды.

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