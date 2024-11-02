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Kia выпустила первый в своей истории пикап

Kia представила свой первый среднеразмерный пикап Tasman

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Kia

Корейский автопроизводитель Kia представил первый в своей истории пикап Tasman. Об этом сообщает jalopnik.com.

Автомобиль будет предлагаться с двух– и однорядными кабинами, а также с «урезанной» кабиной на шасси. При длине 5400 мм в версии с двухрядной кабиной колесная база Kia Tasman составляет 3300 мм. Пикап сможет преодолевать броды глубиной до 800 мм.

В салоне установлены три экрана, смонтированные в едином блоке. Обивка салона выполнена из имитирующих кожу экологичных материалов. Также автомобиль получил премиальную акустику Harman-Kardon.

В Корее Tasman предложат с 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 277 л.с. В зависимости от рынка, автомобиль будет доступен с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками передач. Привод — задний или полный.

До этого компания Hyundai представила концептуальный внедорожник Initium, в котором продемонстрировал новый язык дизайна бренда «Искусство стали».

Серийный внедорожник на водородных топливных элементах автопроизводитель собирается представить в первой половине 2025 года. В концепте Initium специалисты Hyundai предусмотрели установку баллонов для водорода большой емкости, чтобы увеличить запас хода. Также на автомобиле применены шины с низким сопротивлением качению. Расчетный запас хода водородного концепта — 650 км.

Ранее сообщалось, что BMW выпустит особую спецверсию кроссовера X5.

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