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Hyundai показал кроссовер с принципиально новым дизайном

Hyundai представил новый фирменный стиль во внедорожнике Initium

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Hyundai

Корейский автопроизводитель Hyundai представил концептуальный внедорожник Initium, в котором продемонстрировал новый язык дизайна Hyundai «Искусство стали».

«Концепт воплощает 27-летний опыт компании в разработке водородных технологий и отражает ее четкую приверженность достижению устойчивого водородного общества. Этот уникальный концепт внедорожника с водородными топливными элементами также знаменует собой дебют нового дизайнерского языка Hyundai Motor под названием «Искусство стали», — отмечается в релизе Hyundai.

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Hyundai

Серийный внедорожник на водородных топливных элементах автопроизводитель собирается представить в первой половине 2025 года. В концепте Initium специалисты Hyundai предусмотрели установку баллонов для водорода большой емкости, чтобы увеличить запас хода. Также на автомобиле применены шины с низким сопротивлением качению. Расчетный запас хода водородного концепта — 650 км.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» планирует внедрить автопилот на Lada.

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