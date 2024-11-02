BMW выпустит особую спецверсию кроссовера X5

Немецкая компания BMW представит юбилейную версию кроссовера X5, сообщает auto.ru.

«Версия Dark Flame, помимо очень богатой комплектации, отличается оригинальной отделкой с активным применением золотистых акцентов. Выпустят всего тысячу таких машин по цене 830 тыс. юаней (11,3 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Золотистые акценты можно увидеть на решетке радиатора, воздуховодах переднего бампера и окантовке остекления. Салон автомобиля отделан черной кожей с золотистой строчкой, а также алькантарой на потолке и карбоновыми накладками. Автомобиль оснащается 381-сильным мотором.

Модификация Dark Flame будет выпущена в честь 25-летия модели на рынке.

До этого стало известно, что BMW представила спортивную M5 нового поколения в кузове универсал. Модель M5 с таким типом кузова выпускается третий раз за всю ее историю, начавшуюся в 1984 году.

Автомобиль в кузове универсал получил ту же силовую установку, что и седан М5. Под капотом машины турбомотор V8 рабочим объемом 4,4 литра и мощностью 585 л.с. В восьмиступенчатую АКП интегрирован электромотор, развивающий 197 л.с. С места до 100 км/ч спортивный универсал способен разогнаться за 3,6 с, что на 0,1 с больше, чем у седана. Универсал тяжелее седана на 63 кг.

Универсал оснащен колесами разной величины: спереди предусмотрены диски посадочным диаметром 20 дюймов, сзади — 21 дюйм.

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