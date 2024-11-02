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Названы плюсы и минусы УАЗ «Профи»

Автоблогер Свиридов назвал пять минусов УАЗ «Профи»

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УАЗ

Обозреватель RuTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах автомобиля УАЗ «Профи».

Так, автомобиль оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2.7 литра мощностью почти 150 л.с. Ведущий назвал мотор ненадежным. Китайская коробка передач на ходу отказывалась работать точно: передачи включаются преимущественно после двойного выжима сцепления.

Также ведущий обратил внимание на хлипкое крепление задних брызговиков, крепление двухлистовых рессор через дополнительную обваренную «косынку» и странное размещение запасного колеса.

Так как автомобиль новый, следов коррозии, течей редуктора, мостов, раздатки и люфтов кардана нет.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

По его словам, из мелких болячек можно выделить быстрый выход из строя газового упора двери багажника. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее россиянам назвали альтернативы китайским автомобилям.

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