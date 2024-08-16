BMW выпустила сверхмощный M5 Touring в третий раз за 40 лет

Компания BMW представила спортивную M5 нового поколения в кузове универсал. Модель M5 с таким типом кузова выпускается третий раз за всю ее историю, начавшуюся в 1984 году.

Автомобиль в кузове универсал получил ту же силовую установку, что и седан М5. Под капотом машины турбомотор V8 рабочим объемом 4,4 литра и мощностью 585 л.с. В восьмиступенчатую АКП интегрирован электромотор, развивающий 197 л.с. С места до 100 км/ч спортивный универсал способен разогнаться за 3,6 с, что на 0,1 с больше, чем у седана. Универсал тяжелее седана на 63 кг.

В стандартное оснащение машины входят усиленные тормозные механизмы от M GmbH и активное рулевое управление. Универсал оснащен колесами разной величины: спереди предусмотрены диски посадочным диаметром 20 дюймов, сзади — 21 дюйм.

До этого BMW M5 в кузове универсал выпускался в поколении Е34 (производилось с 1992 по 1995 год) и E61 (с 2007 по 2010 год).

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