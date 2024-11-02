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Россиянам рассказали, почему подорожали автомобили

Автоэксперт Мосеев перечислил три фактора роста цен на автомобили

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AP Photo/David Zalubowski

Главным фактором роста цен на автомобили в России стал утильсбор. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на автоэксперта и экс-президента Ассоциации российских автомобильных дилеров Олега Мосеева.

«С 1 октября этот платеж существенно возрос, а производители начали отыгрывать его еще в сентябре и продолжили в октябре. Они будут это делать в ноябре и декабре, потому что он еще полностью не отыгран. А с 1 января утилизационный сбор снова повышается», — сказал Мосеев.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на рост цен, стал курс рубля.

Автоэксперт отметил, что рост цен на автомобили продолжится, но при этом не будет скачкообразным.

До этого стало известно, что по итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля.

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.

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