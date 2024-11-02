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Дептранс напомнил, когда в Москве отменят платную парковку

Дептранс напомнил о бесплатной парковке 4 ноября в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В департаменте транспорта Москвы напомнили о бесплатной парковке 4 ноября в День народного единства.

«Напоминаем, что 4 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 3 ноября парковки будут работать по воскресному режиму — бесплатно на всех улицах, кроме зон действия динамического тарифа и парковочных зон, где установлены тарифы 380, 450 и 600 руб. в час», — говорится в сообщении.

22 октября газета «Известия» сообщила, что Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025-го подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Вступить в силу изменения могут в 2026 году.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что городская уличная парковка будет бесплатной для москвичей 73 дня в 2024 году. Следующие дни праздничные дни, когда парковка будет бесплатной — 30 и 31 декабря.

Ранее Минстрой предупредили о рисках из-за решения о сокращении парковок в жилых кварталах.

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