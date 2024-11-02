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Появилось видео, как пассажиры пытались уехать на четырехвагонной электричке из Обнинска

В Обнинске пассажиры не влезли в 4-вагонную электричку и попали на видео

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Типичный Обнинск/VK

1 ноября в Калужской области в час пик в электричку из четырех вагонов не смогли поместиться все пассажиры, в электропоезде пригородного следования не хватило мест. Видео с происшествием разместил паблик «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщает подписчик: Ехал сегодня из Нары в Обнинск и попал в настоящий ад! Четыре вагона на весь город в час пик – это просто издевательство! Треть пассажиров осталась на перроне», — сообщается в паблике.

На видео видно, что люди стоят даже на нижних ступеньках электрички, что запрещено транспортными правилами. Из-за большого количества пассажиров двери не закрываются, срабатывает защитный механизм. Один из пассажиров попытался проехать, разместившись на сцепном устройстве последнего вагона.

До этого в Оренбурге двое мужчин избили пожилого водителя «Газели». Один из нападавших представился чеченцем, по словам другого участника драки причиной конфликта стала телефонная съемка. Удары по разным частям тела мужчины наносили металлической дубинкой. К настоящему моменту задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение.

Ранее синоптики пообещали водителям «нервную зиму».

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