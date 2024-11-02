Появилось видео, как пассажиры пытались уехать на четырехвагонной электричке из Обнинска

1 ноября в Калужской области в час пик в электричку из четырех вагонов не смогли поместиться все пассажиры, в электропоезде пригородного следования не хватило мест. Видео с происшествием разместил паблик «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщает подписчик: Ехал сегодня из Нары в Обнинск и попал в настоящий ад! Четыре вагона на весь город в час пик – это просто издевательство! Треть пассажиров осталась на перроне», — сообщается в паблике.

На видео видно, что люди стоят даже на нижних ступеньках электрички, что запрещено транспортными правилами. Из-за большого количества пассажиров двери не закрываются, срабатывает защитный механизм. Один из пассажиров попытался проехать, разместившись на сцепном устройстве последнего вагона.

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