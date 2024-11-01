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Попало на видео, как южанин в Оренбурге избил пожилого водителя маршрутки

В Оренбурге два приезжих избили пожилого водителя маршрутной «Газели»

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СК РФ по Оренбургской области

В Оренбурге два иностранца жестоко избили металлической дубинкой пожилого водителя «Газели». Об этом сообщает Следственный комитет Оренбурга. Сам момент нападения очевидцы сняли на видео.

«По предварительным данным, двое подозреваемых в дневное время 31 октября 2024 года, находясь на проезжей части улицы Донгузской города Оренбурга, использовав малозначительный повод из-за внезапно возникшего конфликта, остановили автомобиль «Газель» после чего, применяя в качестве оружия преступления металлическую телескопическую дубинку, нанесли ранее не известным им водителю и пассажиру автомобиля множественные удары по различным частям тела», — сообщили в ведомстве (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По словам одного из нападавших, причиной конфликта стала телефонная съемка, которая велась пассажиром «Газели». Следственный комитет дополнил, что к настоящему времени двое подозреваемых задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении расследуемого преступления. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах конфликта.

Ранее на видео попало, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки.

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