Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали альтернативы китайским автомобилям

Автоэксперт Стрельников назвал УАЗ альтернативой китайским машинам

close
rg.ru

Альтернативой китайским автомобилям могут стать российские. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

«Можно рассмотреть российские автомобили, такие как Lada или УАЗ. Они адаптированы к нашим дорогам и климатическим условиям, а цены на них более демократичные. Хотя, конечно, по комфорту и технологиям они могут уступать иным иномаркам», — сказал Стрельников.

До этого стало известно, что компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге.

Так, цены изменятся с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысится на 10–163 тыс. рублей.

В частности, базовая комплектация Active Plus со 100-сильным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач будет стоить 2,02 млн рублей. Самый доступный Solaris HS с автоматической трансмиссией обойдется покупателю в 2,12 млн рублей (+89 тыс. рублей). Седан с более мощным 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. — 2,04 млн рублей (+27 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» открыл шоурум Lada в Таджикистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами