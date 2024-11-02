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Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-западе Москвы

Массовая авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве

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Depositphotos

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

27 октября водитель рейсового автобуса в Петербурге проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стали известны подробности аварии, в которой раздавили «УАЗ Патриот».

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