Россиянам объяснили, как проверить наличие лицензии у автошколы

Россияне, которые собираются получить водительские права, могут проверить наличие лицензии у автошколы от ГАИ на официальном сайте, чтобы не попасться мошенникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Сведения о наличии у образовательных организаций заключений размещаются в каждом из региональных сегментов официального сайта Госавтоинспекции («госавтоинспекция.рф») в разделе «онлайн справочники, реестры» под заголовком «автошколы», — заявили в ведомстве.

Также в МВД напомнили, что с 1 апреля 2024 года автошколы должны иметь заключение о соответствии учебно-материальной базы определенным требованиям. Это заключение выдается инспекторами ГАИ. Если же у автошколы нет разрешения, то россиянину могут отказать в допуске к сдаче экзамена на права.

До этого начинающим водителям при выборе автомобиля посоветовали обратить внимание на модели B-класса, а также кроссоверы. Это могут быть Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta. При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris.

Автоэксперты считают, что лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Следует выделить максимально возможный бюджет, чтобы потом не потратить еще больше на ремонт купленной машины.

Ранее россиянам рассказали, что категорически запрещено делать в дорожных заторах.