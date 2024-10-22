Россиянам призвали выдавать с 12 лет водительские права на управление самокатом

Введение в России водительских прав категории «СИМ» хорошо повлияет на усиление безопасности участников дорожного движения, считает автоюрист Дмитрий Славнов. В беседе с Общественной Службой Новостей он предложил выдавать их детям с 12-14 лет.

Юрист напомнил, что в России с 16 лет подростки могут получить права на управление мопедами – самокаты им неинтересны. Поэтому если нижнюю планку возраста для управления электросамокатами поднимут до такого же уровня, то подростки, которые действительно передвигаются на них, просто начнут массово пользоваться чужими аккаунтами, считает Славнов. Поэтому права для детей с 12 лет – это более логичный выбор, который имеет массу плюсов, считает он.

«Во-первых, подросток учится в автошколе, ему рассказывают о безопасности движения, рассказывают, что надо надевать шлемы и маломальскую защиту, потому что райдеры (водители) падают и часто повреждают голову», — отметил юрист.

Также подростки научатся заботиться о себе, более ответственно относиться к управлению СИМ, знать, что такое ДТП и почему нельзя уезжать с места, где оно произошло и так далее. Все это будет формировать культуру вождения и прививать россиянам уважение к ПДД, убежден Славнов.

Напомним, что Минтранс, Минпромторг и МВД обсуждают повышение возраста для поездки на СИМ по проезжей части с 14 до 16 лет. Кроме того, рассматривается вопрос создания в городах специальных дорожек и последующего запрета передвижения на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам.

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