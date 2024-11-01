Названы самые опасные зимние шины

Эксперты аналогичной Роскачеству организации из Австрии VKI протестировали зимние автошины размеров 205/55 R16 и 215/55 R17 и назвали самые опасные.

«В тесте оценивали управляемость и тормозной путь на сухой, мокрой и заснеженной дорогах, а также износостойкость шин и то, как они влияют на расход топлива», — говорится в сообщении Роскачества.

Так, среди шин размера 205/55 R16 худшими оказались четыре модели. Pirelli Cinturato Winter 2 довольно плохо держит дорогу. Покрышки GT Radial WinterPro 2 Evo плохо себя показали на сухой дороге. Vredestein Wintrac имеют короткий срок службы, а у Zeetex WH 1000 плохое сцепление с сухой и мокрой дорогами.

Среди покрышек размером 215/55 R17 аутсайдерами стали три модели. Шины Triangle Winter X TW401 не слишком надежны на мокрой дороге. Kenda Wintergen 2 KR501 довольно тяжелые, отчего увеличивается расход топлива. Davanti Wintoura+ — шины оценены как средние на мокрой и сухой дорогах и как очень плохие на зимней. Износостойки, но повышают расход топлива.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Россиянам назвали разницу между шипованными и фрикционными шинами.