Россиянам назвали разницу между шипованными и фрикционными шинами

Шипованные и фрикционные шины обеспечивают сопоставимый уровень сцепления. При этом у них есть серьезные отличия, сообщили «Газете.Ru» в российской компании Ikon Tyres (ранее Nokian Tyres).

«Шипованные шины эффективно работают на обледеневших поверхностях и гладком льду, что важно при возникновении «черного льда» (потенциальная гололедица — «Газета.Ru») на дорогах или при частых выездах за город. При этом шипы контактируют с дорогой, вызывая акустический дискомфорт», — рассказали в компании.

Нешипованные (фрикционные) шины отличаются увеличенным количеством ламелей (режущих кромок), более мягкой и цепкой резиновой смесью протекторного слоя. Такие покрышки отлично себя показывают как в городских условиях — на мокрых асфальтовых покрытиях, — так и на заснеженных зимних дорогах. Главными их преимуществами являются акустический комфорт и пониженное сопротивление качению.

В условиях наледи на дороге фрикционные шины уступают шипованным и требуют более профессиональных навыков управления автомобилем. Фрикционные шины следует рассматривать к установке более опытному водителю, предупредили в компании.

Ранее россиянам назвали три условия для замены зимних шин.