На видео попало, как легковушка влетела под грузовик на трассе в Ленобласти

Под Петербургом водитель иномарки на полной скорости влетел в большегруз, который, в свою очередь, протаранил барьерные ограждения. Об этом сообщает Telegram-канал госкомпании «Автодор» (отвечает за эксплуатацию платных трасс).

«Водитель легковушки на трассе под Санкт-Петербургом при обгоне не рассчитал дистанцию и на полном ходу влетел в грузовик. Фура зацепила барьерное ограждение, а потом перевернулась. К счастью, обошлось без жертв. Водители, будьте внимательны и осторожны», — сообщает государственная компания.

До этого видеорегистратор записал последние секунды перед тараном фуры. 29 октября под Таганрогом на 28-м километре автодороги «Самбек-Матвеев Курган» 34-летний водитель Renault Megane, маневрируя на трассе, на полной скорости врезался в большегруз с полуприцепом, за рулем которого был 61-летний мужчина. Фура отлетела в автомобиль Chevrolet Cruze, регистратор которого запечатлел аварию. На видео видно, что у водителя легковушки совсем не было шансов избежать лобового столкновения.

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