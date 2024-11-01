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Появились кадры после взрыва автомобиля Audi с газовым оборудованием в Крыму

В Евпатории взрыв газового баллона разворотил седан Audi

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Телеграм-канал «Mash на волне»

1 ноября в Евпатории автомобиль Audi разорвало газовым баллоном, инцидент произошел на улице Интернациональная. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Ауди-100» рванула из-за разгерметизации оборудования. Все, что было в багажнике, разлетелось по дороге. Чудом никто не пострадал, взрыв произошел без возгорания», — пишет паблик.

О раненых и пострадавших в ходе этого инцидента не сообщается. До этого в Бурятии неизвестный открыл огонь по полиции после попытки похищения девочки-подростка. Как установило МВД, в селе Выдрино мужчина пытался насильно увезти 14-летнюю девочку, но она успела сбежать.

Сотрудники полиции установили личность преступника и устроили погоню. Злоумышленник не собирался останавливаться, открыл огонь по патрульному автомобилю и скрылся. Мужчину нашли через несколько часов, им оказался ранее судимый местный житель, который держал на руках незарегистрированное огнестрельное оружие ограниченного поражения. Мера пресечения для мужчины еще не установлена.

Ранее выяснилось, почему опасно покупать подержанные шины.

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