Появились кадры после взрыва автомобиля Audi с газовым оборудованием в Крыму

1 ноября в Евпатории автомобиль Audi разорвало газовым баллоном, инцидент произошел на улице Интернациональная. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Ауди-100» рванула из-за разгерметизации оборудования. Все, что было в багажнике, разлетелось по дороге. Чудом никто не пострадал, взрыв произошел без возгорания», — пишет паблик.

О раненых и пострадавших в ходе этого инцидента не сообщается. До этого в Бурятии неизвестный открыл огонь по полиции после попытки похищения девочки-подростка. Как установило МВД, в селе Выдрино мужчина пытался насильно увезти 14-летнюю девочку, но она успела сбежать.

Сотрудники полиции установили личность преступника и устроили погоню. Злоумышленник не собирался останавливаться, открыл огонь по патрульному автомобилю и скрылся. Мужчину нашли через несколько часов, им оказался ранее судимый местный житель, который держал на руках незарегистрированное огнестрельное оружие ограниченного поражения. Мера пресечения для мужчины еще не установлена.

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