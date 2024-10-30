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Последние секунды перед тараном фуры Chevrolet Cruze под Таганрогом попали на видео

Под Таганрогом видеорегистратор записал последние секунды перед тараном фуры

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ГИБДД Ростовской области

29 октября на трассе под Таганрогом 34-летний водитель Renault Megane, совершая маневры на дороге, спровоцировал ДТП: мужчина врезался в фуру на полной скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «RU-CHP».

«ДТП случилось сегодня, в 16 часов 10 минут, на 28-м км автодороги «Самбек — Матвеев Курган». 34-летний водитель, управляя автомобилем Renault Megane, по предварительным данным, выехал на встречную полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», с полуприцепом, под управлением 61-летнего водителя. После чего «КамАЗ» продолжил движение и допустил столкновение с встречным легковым автомобилем Chevrolet Cruze, под управлением 36-летнего водителя», — сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Видео аварии было запечатлено на видеорегистратор легкового автомобиля Chevrolet Cruze. На записи видно, что у водителя легковушки совсем не было возможности избежать лобового столкновения, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что массовая авария с участием бетономешалки затруднила движение на западе Москвы.

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