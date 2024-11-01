Казахстанцы выпустят уникальный автомобиль

У Казахстана может появиться своя уникальная модель автомобиля. Об этом сообщает издание LS со ссылкой на главу «Астана Моторс» Нурлана Смагулова.

«У нас будет технологический партнер, который сможет предоставить ARD-центр, где создаются автомобили с нуля. Это не должен быть какой-то перелицованный китайский транспорт. Мы хотим сделать реальный уникальный продукт для казахстанцев», – пояснил Смагулов.

По его словам, такой автомобиль появится в Казахстане в течение двух лет.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собрал на конвейере Lada Niva первые седаны Lada Granta.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

Ранее стали известны подробности о новой крупной машине от «АвтоВАЗа».