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Стали известны подробности о новой крупной машине от «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Кадаков: «АвтоВАЗ» создаст по-настоящему большой автомобиль

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» добавит в линейку Lada «по-настоящему» большой автомобиль. Об этом сообщает главред журнала «За рулем».

По его словам, компания работает над созданием платформы для автомобилей D-класса.

«АвтоВАЗ» работает над принципиально иной большой платформой, на которой он будет создавать по-настоящему большие автомобили сегмента D. И вот это будет по-настоящему интересно. Строго говоря, D-сегмент – это полноразмерные седаны и универсалы, и «выросшая» из Весты Lada Aura – действительно лишь «проба пера», — заявил он.

Также Кадаков протестировал новую Lada Aura и заявил, что от производителя не стоит ждать «всего и сразу». Он пояснил, что со временем у машины, вероятно, появится более мощный мотор и другая коробка передач.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал тестировать универсалы Lada Iskra Cross.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.

Ранее Geely и Lada устроили ценовую войну в Белоруссии.

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