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АвтоВАЗ выпустил первый седан Lada Granta на линии Niva

«АвтоВАЗ» перенес производство седана Lada Granta на конвейер Niva

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собрал на конвейере Lada Niva первые седаны Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News.

«На линии Niva собран пробный автомобиль Lada Granta Sedan. С началом запуска автомобилей Iskra в серийное производство Granta седан станет соседом на конвейере вместе с Niva Travel и Niva Legend», — пишет Avtograd News.

Отмечается, что на одной линии с Iskra останется Granta в кузовах лифтбек и кросс-универсал. С началом производства универсалов Iskra модель Granta Cross будет снята с производства.

До этого стало известно, что доступная модификация Lada Vesta с автоматической трансмиссией начала поступать к российским дилерам.

Напомним, в гамме семейства Lada Vesta появился новый силовой агрегат — двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией.

На «АвтоВАЗе» заявили, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и автомобилях Lada Vesta SW, начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата составляет 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» создаст по-настоящему большой автомобиль.

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