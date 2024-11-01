Пикап уровня Bentley представили в России

Нижегородский автопроизводитель «Промтех» представил пикапы «Капитан», сообщает quto.ru. В основе этой машины лежит китайский пикап Huanghai N2.

«Модель оснащена 2,5-литровым 129-сильным турбодизелем Isuzu, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — жестко подключаемый полный», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что на сайте марки Huanghai модель N2 описана как «шасси уровня Bentley», «король легких мостов» и «дизайн шасси, аналогичный Toyota Land Cruiser». В России будет налажена крупноузловая сборка пикапов «Капитан».

До этого компания Mazda начала продажи в Китае модели EZ-6. Цены начинаются от 139,8 тыс. юаней (около 2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Для китайского рынка предусмотрена гибридная силовая установка, состоящая из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также есть полностью электрическая версия модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Кроме того, автомобиль получил систему автоматической парковки со 150 сценариями и адаптивный круиз-контроль.

Ранее сообщалось, что Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Okavango.