Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Okavango

На российском рынке появился обновленный семиместный кроссовер Geely Okavango, Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Обновленный кроссовер будет предлагаться за сумму от 3,5 млн рублей. Топовая версия Flagship получила комплекс контроля полосы движения (LKA и ELKA). Также у автомобиля появилась система автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждающая водителя о риске фронтального столкновения с препятствием.

В обновленном Geely Okavango также появился адаптивный круиз-контроль (ACC).

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 л мощностью 200 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км. Привод — передний.

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