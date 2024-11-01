Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Okavango

В РФ начались продажи нового кроссовера Geely Okavango за 3,5 миллиона рублей

close
Geely

На российском рынке появился обновленный семиместный кроссовер Geely Okavango, Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Обновленный кроссовер будет предлагаться за сумму от 3,5 млн рублей. Топовая версия Flagship получила комплекс контроля полосы движения (LKA и ELKA). Также у автомобиля появилась система автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждающая водителя о риске фронтального столкновения с препятствием.

В обновленном Geely Okavango также появился адаптивный круиз-контроль (ACC).

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 л мощностью 200 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км. Привод — передний.

Ранее стало известно, что у дилеров появилась самая дорогая Lada Vesta с новыми опциями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами