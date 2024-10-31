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В автомобиле мигранта, врезавшегося в гараж в Петербурге, нашли игрушки для взрослых

В Петербурге мигрант с признаками опьянения врезался в гараж

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

29 октября в Санкт-Петербурге иностранец на седане Kia Cerato врезался в бетонную стену. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

«Водитель с признаками наркотического опьянения (впрочем, пассажир в таком же неадекватном состоянии) влетел в стену гаража. Естественно, ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты. В багажнике, помимо домкрата, находились игрушки для «ремонта» взрослых, гаечный ключ на 50 и вазелин», — сообщает «Дорожный инспектор».

Как уточняет паблик, около 24 часов ночи трое граждан Узбекистана в состоянии опьянения ехали на пересечении улиц Гжатской и Гидротехников. 50-летний водитель не справился с управлением и на полной скорости протаранил гаражи, получив при этом тяжелые травмы. Ни один из мужчин не был пристегнут, сотрудники полиции при обыске автомобиля обнаружили в багажнике большую игрушку для взрослых, гаечный ключ и тюбик вазелина.

Ранее сообщалось, что несколько человек устроили поножовщину на трамвайных путях в Москве.

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