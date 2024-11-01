Россиянам рассказали о серьезном подорожании автошин

Автомобильные шины в России на год подорожали на 23%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета».

В среднем одна автомобильная шина обходилась россиянам в 6,7 тыс. рублей. За шиномонтаж платили на 23% больше, чем в прошлом году.

Спрос на шиномонтаж в сентябре-октябре 2024 года снизился на 32% из-за того, что первые заморозки начались позже.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для установки зимних шин на автомобиль не следует дожидаться выпадения снега, лучше сменить резину заранее, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание.

«По словам производителей шин, летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств шин. Поэтому риск ДТП на летних шинах увеличивается еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени», — сообщил Арутин.

Ранее автоэксперт Алексей Ревин предостерег россиян от хранения шин стопкой.