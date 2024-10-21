Названы главные ошибки при хранении автомобильных шин

Снятые с дисков шины нельзя хранить до следующего сезона подвешенными на крючья или гвозди, а также складывать стопкой. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Худший способ хранения шин — повесить их на гвозди, вбитые в стену, или на крюки. При этом за полгода посадочные поверхности шины деформируются, и тогда шину герметично смонтировать уже не удастся. Разновидность такого небережливого хранения – надеть все шины на палку, которую затем подвесить где-нибудь в уголке гаража или сарая», — написал Ревин.

По его словам, деформация посадочной поверхности шин происходит и в том случае, если снятые с дисков шины сложены стопкой в горизонтальном положении. У тех покрышек, которые окажутся внизу, произойдет сильное сжатие боковин, что в дальнейшем затруднит герметичную посадку шины на диск.

Шины следует хранить в вертикальном положении на полу или на полке, и не класть на них сверху никаких грузов, посоветовал эксперт.

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