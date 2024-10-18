Российским водителям рассказали о четырех важных правилах выбора зимних шин

Для установки зимних шин на автомобиль не следует дожидаться выпадения снега, лучше сменить резину заранее, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин.

«По словам производителей шин, летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств шин. Поэтому риск ДТП на летних шинах увеличивается еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени», — сообщил Арутин.

По его словам, для поездок по городу лучше подойдут фрикционные зимние шины, так называемые липучки. Они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.

Шипованные шины – идеальный выбор для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам, посоветовал Арутин. Если водитель часто бываете за городом или передвигается по дорогам, которые не чистят от снега и льда, стоит рассмотреть этот вариант.

При выборе шин нужно обращать внимание на размерность, износостойкость и грузоподъемность, а также следить за тем, чтобы на всех колесах автомобиля были установлены шины одной модели.

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