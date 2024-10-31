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Появилось свадебное фото жениха, сбежавшего от невесты в Дагестане на Lada Granta

В Дагестане состоялась свадьба сбежавшего от невесты жениха

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Дагестане молодой человек по имени Ислам, пропавший накануне своей свадьбы и обнаруженный раненым, вступил в брак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Телеграм-канал ДГХ

Молодой человек по имени Ислам пропал накануне свадьбы со своей невестой Патимат. Камеры зафиксировали его едущим на автомобиле Lada Granta по федеральной трассе «Кавказ». Позднее 26-летнего молодого человека нашли с изрезанными руками в Каякентском районе Дагестана и госпитализировали. После выписки из больницы он женился на своей невесте.

Один из друзей жениха рассказывал, что Ислам рассказывал ему о страхе жениться. Однако родственники молодого человека и его невесты уверяли, что Ислам давно уговаривал Патимат выйти за него замуж. В республиканском главке МВД сообщили тогда, что пропавшего жениха никто не ищет.

Ранее дагестанец выстрелил в голову родственнику, который не уступил ему дорогу.

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