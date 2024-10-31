Дагестанец выстрелил в голову родственнику, который не уступил ему дорогу

В Дагестане мужчина выстрелил в своего родственника из-за того, что тот не уступил ему дорогу на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Рашид и Тимур давно в контрах. Вчера роднулькины пересеклись на дороге в Карабудахкентском районе и не смогли решить, кто должен освободить проезд. Рашид нашел самый убедительный довод: травмат», — говорится в публикации.

В результате Тимур получил ранение головы и спины. Вместе с ним находились еще три человека, они тоже ранены. Машина, которая везла Тимура в больницу, попала в ДТП. Отмечается, что сейчас он приходит в себя. Было возбуждено уголовное дело.

До этого житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела, он напал на бывшую жену и принудил ее к близости.

Семейная пара прожила в браке более пяти лет, жена россиянина приняла решение о разводе после постоянных побоев и пагубного пристрастия супруга к алкоголю. Несколько лет мужчина пытался восстановить отношения с бывшей возлюбленной.

В один из дней он заехал за женщиной на работу и предложил подвезти ее до дома. Мужчина увез бывшую на окраину села, где изнасиловал. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы.

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