Появилось видео, как автомобиль олимпийской чемпионки закидали бутылками водки

В Подмосковье засняли на видео закиданный бутылками водки автомобиль, который принадлежит двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию Яне Егорян. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Накануне 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодежной улице в Химках, припарковала машину и ушла на прием. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто», — говорится в публикации.

В результате спортсменка обратилась к правоохранителям. Ущерб, нанесенный авто, оценили в 250 тыс. рублей.

Кадры с пострадавшей машиной опубликовал Telegram-канал «Типичные Химки».

«Какие-то алкаши выкидывали бутылки из под водки прям из окна, и те с хрустом разбивались о припаркованные машины, разлетаясь осколками по сторонам», — указывает издание.

Егорян — трехкратная чемпионка России (2012, 2014, 2023), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве (2013—2016, 2018—2019), двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле.

Спортсменка в 2020 году объявила о приостановке карьеры. Она родила сына в мае 2021 года, а уже в октябре того же года вновь вернулась в спорт.

До этого сообщалось, что в подмосковных Люберцах птицы забросали камнями десятки припаркованных автомобилей в жилом комплексе.

По данным СМИ, обитающие там птицы собирают лапами мелкие камни и сбрасывают их на автомобили с высоты 22-го этажа. Местные жители опасаются, что от действий обитающих в районе ЖК птиц пострадают люди. На опубликованных фотографиях поврежденных автомобилей видно, что у них образовались вмятины на крышах, пробиты стекла.

Ранее вор-велосипедист в Москве снимал зеркала с авто и попал на видео.