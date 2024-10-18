Вор-велосипедист в Москве снимал зеркала с авто и попал на видео

В Москве предъявлено обвинение 44-летнему мужчине за серию краж автомобильных зеркал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Злоумышленник передвигался по району Сокол на велосипеде, присматривал припаркованные иномарки, с которых снимал боковые зеркала, похищая их», — отмечается в сообщении прокуратуры.

От действий серийного вора-велосипедиста понесли ущерб владельцы автомобилей Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac. Задержанному предъявили обвинение в краже, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

На опубликованной прокуратурой видеозаписи видно, что мужчина в темной одежде и с рюкзаком за плечами подъезжал к припаркованной машине на велосипеде, быстро снимал боковое зеркало и быстро уезжал с места преступления.

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