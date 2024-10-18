Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вор-велосипедист в Москве снимал зеркала с авто и попал на видео

В Москве вор-велосипедист снимал зеркала с автомобилей и попал на видео

В Москве предъявлено обвинение 44-летнему мужчине за серию краж автомобильных зеркал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Злоумышленник передвигался по району Сокол на велосипеде, присматривал припаркованные иномарки, с которых снимал боковые зеркала, похищая их», — отмечается в сообщении прокуратуры.

От действий серийного вора-велосипедиста понесли ущерб владельцы автомобилей Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac. Задержанному предъявили обвинение в краже, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

На опубликованной прокуратурой видеозаписи видно, что мужчина в темной одежде и с рюкзаком за плечами подъезжал к припаркованной машине на велосипеде, быстро снимал боковое зеркало и быстро уезжал с места преступления.

Ранее в Подмосковье птицы закидали камнями десятки автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами