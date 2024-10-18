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Птицы закидали камнями десятки автомобилей в Люберцах

SHOT: в Люберцах птицы закидывают камнями машины с 22-го этажа

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Телеграм-чат «ЖК Pilot 918»

В подмосковных Люберцах птицы забросали камнями десятки припаркованных автомобилей в жилом комплексе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, обитающие там птицы собирают лапами мелкие камни и сбрасывают их на автомобили с высоты 22-го этажа. Местные жители опасаются, что от действий обитающих в районе ЖК птиц пострадают люди. На опубликованных фотографиях поврежденных автомобилей видно, что у них образовались вмятины на крышах, пробиты стекла.

«Кончилось это тем, что починить это невозможно, остается только замена», — прокомментировал один из автовладельцев состояние стекла на своем автомобиле Geely после попадания камня, раскрошившего стекло у края, в месте примыкания его к кузову машины.

Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой зафиксировать или убрать с крыши камни, но этого не произошло.

Ранее водителей предупредили об опасности езды за грузовиком на минимальной дистанции.

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