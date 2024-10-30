Что изменится для российских водителей с 1 ноября «Газета.Ru» назвала шесть изменений в жизни российских водителей с 1 ноября

В ноябре этого года автомобилистов ожидает повышение цен на бензин и дальнейшее подорожание автомобилей. Банки введут ограничения на выдачу кредитов под залог авто, а таксистов начнут лишать лицензии за отсутствие страховки. О том, как изменится жизнь водителей, — в материале «Газеты.Ru».

Бензин

По прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС.

«В ноябре на автозаправочных станциях октябрьский тренд на повышение хоть и сохранится, но будет в рамках допустимого.

Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр.

АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр», — рассказал изданию Life специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что цена литра Аи-95 в России превысит эту отметку и окажется в диапазоне 58,9−59,4 рубля за литр.

«Основные причины — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается», — пояснил Щербаченко.

Цены на автомобили

В ноябре продолжат дорожать и автомобили. После введения с 1 октября новых ставок утильсбора многие автокомпании в России уже повысили цены, но плавное подорожание машин ускорится в последний месяц осени.

«Если воспользоваться простым арифметическим подсчетом, то стоимость среднего «китайца» может вырасти на 10−20%», — рассказал проекту «Финансы Mail» автоэксперт Егор Васильев.

В октябре цены на новые автомобили выросли на 70−150 тыс. рублей и тенденция к дальнейшему росту еще не закончилась, полагает замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«С включением в цену нового «утиля» вряд ли будут какие-то резкие движения, на это потребуется несколько месяцев», — пояснил ранее «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Таксисты

31 октября истекает срок, в течение которого таксопарки и самозанятые таксисты должны оформить полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Обязанность застраховать свою ответственность перед пассажирами у таксистов появилась 1 сентября.

В случае отсутствия полиса ОСГОП у перевозчика

разрешение на его работу приостанавливается,

а если в течение месяца страховка так и не будет оформлена, разрешение аннулируется.

ОСГОП страхует ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, находящихся в автомобиле в момент ДТП. Эта страховка дополняет ОСАГО, водители такси обязаны иметь оба полиса.

Кредиты под залог авто

С 1 ноября вступило в силу решение Центробанка, ограничивающее для банков возможности выдачи кредитов под залог транспортных средств. ЦБ отметил, что такие кредиты в основном выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой, а по характеристикам они близки к необеспеченным кредитам наличными, и роль залога в них несущественна.

«Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то в II квартале 2024 года она превысила 3%,

а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов», — отметили в ЦБ.

Повышенные надбавки к коэффициентам риска принудят банки выдавать меньше таких кредитов, для сильно закредитованных граждан получить кредит под залог автомобиля станет труднее, вырастет число отказов в таких займах.

Шины

В течение ноября российские автомобилисты должны успеть сменить на своих машинах летние шины на зимние. Использование зимних шин в зимние месяцы в России обязательно, и с 1 декабря за летние покрышки на легковой машине водителя сможет оштрафовать Госавтоинспекция. За такое нарушение, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

С точки зрения безопасной эксплуатации автомобиля,

менять летние шины на зимние рекомендуется после того, как температура воздуха опустится ниже +7 °C.

Кроме того, с 1 ноября при продаже автомобильных шин станет обязательной проверка их маркировки по системе «Честный знак», продажа шин без проверки кода будет считаться нарушением.

Отныне продавцы будут обязаны отсканировать код Datamatrix на каждой шине, а программное обеспечение кассы в режиме онлайн должно проверить его по базе данных системы маркировки.

«Если по данным из системы маркировки продажа товара запрещена, программное обеспечение уведомляет об этом продавца — такой товар запрещен к продаже», — предупредили в «Честном знаке».

Госзакупки

Евразийская экономическая комиссия приняла решение отсрочить введение жестких требований по локализации автомобилей, предназначенных для госзакупок. Решение вступает в силу 17 октября. Введение порога в 4500 баллов локализации, ранее запланированное на 2023 год, перенесено на 2025 год. Уровень локализации в 5500 баллов перенесен на 2026 год.