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Крупнейший шинный гигант России попал под американские санкции

США включили в санкционный лист российскую шинную компанию «Кордиант»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти США включили в санкционный SDN-лист российского производителя шин АО «Кордиант», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы минфина США.

В качестве обоснования включения в санкционный список минфин США указал поставку продукции «Кордианта» для нужд военно-промышленного комплекса.

В начале октября 2024 года группу компаний «Кордиант» приобрела «Севергрупп» российского бизнесмена Алексея Мордашова. В частности, под контроль «Севергрупп» перешли шинные марки Cordiant, Tunga, Torrero, и Gislaved, Cordiant Professional и Tyrex.

Сумму сделки компания не раскрыла. На предприятиях группы «Кордиант» работают 8 тыс. человек, она входит в тройку крупнейших производителей шин в России.

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