Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший производитель шин в России сменил владельца

Российский производитель шин «Кордиант» сменил владельца

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о покупке одного из крупнейших производителей шин в России «Кордиант». Об этом сообщает ТАСС.

«Таким образом, «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант», — цитирует агентство заявление «Севергрупп».

В числе приобретенных брендов — марки легковых шин Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, а также грузовых — Cordiant Professional и Tyrex. Также под контроль «Севергрупп перешли марки «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех».

Сумму сделки компания не раскрыла. Отмечается, что «Севергрупп» приобрела активы 1 октября 2024 года, на это было получено разрешение антимонопольных органов. На предприятиях группы «Кордиант» работают 8 тыс. человек.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами