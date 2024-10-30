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Российские ученые создали «Газель», которая передвигается без водителя

В Петербурге разработали беспилотную «Газель» с искусственным интеллектом

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ГАЗ

Сотрудники Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» построили беспилотный автомобиль на базе «Газели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«В машине установлен комплекс из различных датчиков: лидары (лазерные локаторы) позволяют получать информацию о расстоянии между беспилотником и другими объектами; видеокамеры собирают визуальные данные, GPS используется для отслеживания перемещения по спутнику», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данные, полученные с датчиков, обрабатываются программным обеспечением, использующим алгоритмы искусственного интеллекта.

Новый беспилотный автомобиль на базе «Газели» может применяться для перевозки грузов на территории промышленных предприятий.

23 сентября сообщалось, что движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву.

Беспилотные грузовые автомобили начали курсировать по упомянутой трассе еще летом 2023 года. Однако до сих пор водители были обязаны находиться за рулем машин, когда те въезжали в населенные пункты. Теперь же люди могут оставаться на пассажирском месте на протяжении всего пути.

Ранее компания «КамАЗ» анонсировала выпуск новых беспилотных грузовых автомобилей.

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