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В РФ начали курсировать полностью беспилотные грузовики

Минтранс: по трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных грузовиков

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Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта РФ.

В заявлении отмечается, что открытие первого в стране беспилотного логистического коридора состоялось в рамках форума «Цифровая транспортация».

Как рассказали в профильном ведомстве, беспилотные грузовые автомобили начали курсировать по упомянутой трассе еще летом 2023 года. Однако до сих пор водители были обязаны находиться за рулем машин, когда те въезжали в населенные пункты. Теперь же люди могут оставаться на пассажирском месте на протяжении всего пути, уточнили в министерстве.

«Сегодня на маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что всего на данный момент между Санкт-Петербургом и Москвой курсируют 22 беспилотные машины. К концу 2024 года соответствующий автопарк хотят увеличить до 43 транспортных средств, а в следующем году — до 93 машин.

Ранее компания «КамАЗ» анонсировала выпуск новых беспилотных грузовых автомобилей.

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