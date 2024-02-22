«КамАЗ» к осени сконструирует еще 12 беспилотных фур

Производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных машин к сентябрю 2024 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к министерству транспорта Российской Федерации.

«КамАЗ» обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков», — заявил собеседник агентства.

В материале уточняется, что беспилотные фуры сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева». На трассе М-11 для работы беспилотников создана соответствующая инфраструктура, в том числе проработана математическая модель самой дороги.

В июне беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» начали движение по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Такие машины впервые в России появились на дороге общего пользования. Несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее «КамАЗ» выпустил новый тяжелый беспилотный грузовик «Робокоп».