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«КамАЗ» к осени сконструирует еще 12 беспилотных фур

ТАСС: «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю

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Пресс-служба Минтранса России

Производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей «КамАЗ» произведет еще 12 беспилотных машин к сентябрю 2024 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к министерству транспорта Российской Федерации.

«КамАЗ» обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков», — заявил собеседник агентства.

В материале уточняется, что беспилотные фуры сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева». На трассе М-11 для работы беспилотников создана соответствующая инфраструктура, в том числе проработана математическая модель самой дороги.

В июне беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» начали движение по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Такие машины впервые в России появились на дороге общего пользования. Несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее «КамАЗ» выпустил новый тяжелый беспилотный грузовик «Робокоп».

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