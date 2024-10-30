Автовоз с закамуфлированными Lada Iskra сфотографировали на МКАДе

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отправил целый автовоз автомобилей Lada Iskra на автополигон для сертификации. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

«Целый автовоз, груженый автомобилями Lada Iskra. В камуфляже. Тут вам и седан, и универсал, и универсал-кросс», — написал Кадаков в своем посте на канале.

По его словам, машины везут на Дмитровский автополигон для сертификации.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

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