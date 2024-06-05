На ПМЭФ-2024 представили новую Lada Iskra

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

До этого китайская компания Hongqi представила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) бронированный кроссовер LS7. В Китае машина стоит примерно 50 млн рублей. Для появления машины на отечественном рынке ее еще придется сертифицировать. Дебют новинки в РФ ожидается в 2025 году.

Ранее россиянам рассказали о цене преемницы модели Lada Granta.