Бой кассирши АЗС с грабителем в маске попал на видео

В селе Урожайное под Симферополем мужчина напал на продавщицу заправки «Атан» с игрушечным пистолетом и ножом, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Нож был вполне настоящий, но одна из дам оказалась смелой и вступила в кулачный бой. Все попало на видео», — говорится в сообщении канала.

В результате ограбления злоумышленник похитил три тысячи рублей и покинул здание, чуть не лишившись своей игрушки при передаче денег.

19 сентября в сети появилось видео, как коты ограбили автолавку.

Судя по кадрам, к автолавке подошли два кота и, пока продавец раскладывал товар по пакетам, стащили одну рыбу. Мужчина не успел ничего предпринять для предотвращения инцидента. Коты скрылись со своей добычей.

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