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Появилось видео, как коты ограбили автолавку с рыбой

На видео попало ограбление котами автолавки с рыбой

В сети появилось видео, как коты ограбили автолавку, пока продавец занимался упаковыванием товара.

Судя по видео, к автолавке подошли два кота и, пока продавец раскладывал товар по пакетам, стащили одну рыбу. Мужчина не успел ничего предпринять для предотвращения инцидента. Коты скрылись со своей добычей. О том, в каком городе произошло ограбление автолавки с рыбой, не сообщается.

До этого стало известно, что в Челябинске автомобилистка на короткое время припарковала автомобиль в неположенном месте и зашла в одну из больниц в центре города. В этот момент машину эвакуировали. В салоне находились семилетний мальчик и кот. Сотрудники штрафстоянки при этом отказывались отдавать автомобиль, пока женщина не запишет на видео отказ от претензий. По данным СМИ, мальчик в момент эвакуации спал, поэтому его не заметили.

Ранее на видео попала собака за рулем электросамоката в Москве.

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