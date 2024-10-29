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На видео попал узбекистанец, который привез в Россию свою «квартиру» на крыше авто

Узбекистанец привез на крыше авто в Россию почти всю квартиру и попал на видео

Житель Узбекистана решил привезти в Россию всю мебель из своей квартиры на крыше авто. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пресса.uz».

На них показано, что на крыше транспорта находится большое количество чемоданов, сумок и стиральная машина. При этом в самом салоне разместились пять пассажиров. Таким образом узбекистанец преодолел весь путь из дома.

До этого китаец пытался вывезти из России 25 клыков волка и нефрит весом 2,2 кг, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

По информации ведомства, читинские таможенники в пропускном пункте «Забайкальск» обратили внимание на пассажира автобуса, который путался в ответах на вопросы. Когда гражданину КНР назначили личный досмотр, он добровольно извлек из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами, а под стельками его кроссовок нашли 25 волчьих клыков.

Ранее группа мигрантов спряталась среди дынь, чтобы въехать на фуре в Россию.

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