Группа мигрантов спряталась в дынях, чтобы въехать на фуре в Россию

Группу нелегалов попытались ввезти на территорию России в фуре с дынями. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

«В ходе пограничного контроля грузового автотранспорта, следующего на въезд в Российскую Федерацию, при осмотре полуприцепа автомобиля DAF выявлены четверо граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона», — отмечается в сообщении.

В отношении мигрантов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ, а против водителя — по ч. 1 ст. 322.1 УК России. Им грозит лишение свободы до пяти лет.

До этого на Украине поймали двух уклонистов, которых попытались вывезти в обшивке микроавтобуса вместе с контрабандными сигаретами. Однако перевезти контрабанду через границу не удалось. В отношении уклонистов был составлен административный протокол, а водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее в Подмосковье водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида.