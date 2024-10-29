В Крыму автобус с пассажирами влетел в грузовик

В Крыму автобус вместе с 24 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД в своем Telegram-канале.

«28-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля Iveco, в результате чего допустил столкновение», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако их точное количество неизвестно.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что водитель утонувшего в Мойке автобуса прописал в квартире полсотни мигрантов.