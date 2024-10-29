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Водитель утонувшего в Мойке автобуса прописал в квартире полсотни мигрантов

Mash: водитель рухнувшего в Мойку автобуса прописал в квартире 46 мигрантов

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Водитель, который управлял рухнувшим в Мойку автобусом, прописал в своей квартире полсотни мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Следствие считает, что с апреля 2022 года по май 2024 года за деньги Курбонов успел прописать в своей квартире на Металлистов 46 человек, приехавших из-за рубежа — в территориальный отдел по вопросам миграции он предоставлял заведомо ложные сведения», — говорится в публикации.

Против водителя возбудили еще одно уголовное дело.

До этого в Петербурге суд вынес приговор водителю, автобус которого упал в Мойку.

Мужчину признали виновным, его приговорили к шести годам лишения свободы. Помимо этого, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом 2,5 года. Подозреваемого задержали после инцидента, произошедшего в мае текущего года. Автобус, который вел осужденный, пробил ограждение на мосту реки Мойки и упал в воду.

Приехавшие на место спасатели смогли вытащить всех пассажиров, но семь из них так и не пришли в себя. Считалось, что причиной аварии могли стать проблемы с тормозной системой автобуса, но позже выяснилось, что каких-либо неисправностей не было.

Прокурор запрашивал для фигуранта разбирательства семь лет колонии.

Ранее россиян предупредили о росте опасных инцидентов в такси.

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